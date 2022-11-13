В Бийске на концерте в поддержку мобилизованных собрали 62 тысячи рублей

Деньги направят на помощь бойцам Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске в местном доме культуры собрали 62 тысячи рублей в поддержку мобилизованных. Как сообщает “Бийский рабочий”, там прошел благотворительный концерт.

Мероприятие состоялось 12 ноября. На концерт «Мы с тобой, Донбасс!» можно было попасть по билетам, а все средства от продажи билетов направят на помощь мобилизованным бойцам.

Перед зрителями выступили местные артисты.

- Бийск - фронту. Что мы можем сделать? Как помочь нашим отцам, мужьям, сыновьям и братьям? Сплотиться. Объединиться. Театральный зал был полон зрителей,- отметили в доме культуры.