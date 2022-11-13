В Бийске на концерте в поддержку мобилизованных собрали 62 тысячи рублей

Деньги направят на помощь бойцам
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бийске в местном доме культуры собрали 62 тысячи рублей в поддержку мобилизованных. Как сообщает “Бийский рабочий”, там прошел благотворительный концерт.
Мероприятие состоялось 12 ноября. На концерт «Мы с тобой, Донбасс!» можно было попасть по билетам, а все средства от продажи билетов направят на помощь мобилизованным бойцам.
Перед зрителями выступили местные артисты.
- Бийск - фронту. Что мы можем сделать? Как помочь нашим отцам, мужьям, сыновьям и братьям? Сплотиться. Объединиться. Театральный зал был полон зрителей,- отметили в доме культуры.