В Барнауле пятеро человек спасли на пожаре

Пожар в барнаульской трехэтажке Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

12 ноября в Барнауле произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Спасатели вывели пять человек.

Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Юрина. Огонь вспыхнул на втором этаже.

– В условиях сильной задымленности пожарными эвакуировано пять человек, из них один ребенок. Спасено с применением специальных средств защиты органов дыхания два человека, - отчитываются в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Огонь полыхал на площади 20 квадратных метров. На тушении было задействовано 14 человек. Им потребовались три автоцистерны, чтобы ликвидировать возгорание.