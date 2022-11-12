В Барнауле пятеро человек спасли на пожаре

Пожар в барнаульской трехэтажке
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
12 ноября в Барнауле произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Спасатели вывели пять человек.
Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Юрина. Огонь вспыхнул на втором этаже.
– В условиях сильной задымленности пожарными эвакуировано пять человек, из них один ребенок. Спасено с применением специальных средств защиты органов дыхания два человека, - отчитываются в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Огонь полыхал на площади 20 квадратных метров. На тушении было задействовано 14 человек. Им потребовались три автоцистерны, чтобы ликвидировать возгорание.