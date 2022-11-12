Дорожная техника работает в Барнауле

Уборка снега в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Из-за ночного снегопада на дороги Барнаула выпустили спецтехнику, которая чистила проезжую часть и обрабатывала ее противогололедными средствами.

– На ночное дежурство с пятницы на субботу заступили 47 единиц спецтехники. Дороги обрабатывали песчано-соляной смесью и прометали тротуары. За ночь было израсходовано 591,5 тонн песчано-соляной смеси, - рассказывают в мэрии.

Днем на расчистке дорожной сети заняты 60 снегоуборочных машин «Автодорстроя» и еще 13 со стороны МБУ «Благоустройство и озеленение». Помимо этого задействованы 26 дворников. Однако судя по погодным условиям, число техники и людей может быть увеличено – ведь день в Барнауле не прекращается снегопад.