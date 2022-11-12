«КамАЗ» влетел в забор, а легковушка в столб в результате ДТП в Барнауле

Грузовик едва не влетел в будку охраны. Скриншот фото со страницы "Инцидент Барнаул"

12 ноября в Барнауле произошло сразу несколько аварий на проспекте Калинина. В результате помимо нескольких автомобилей пострадал забор и столб.

– На проспекте Калинина 30/7 водитель «КамАЗа» протаранил кирпичный забор торгово-монтажной компании. Отметим, что если бы не забор, то многотонный грузовик мог въехать в пункт охраны, - рассказывают участники сообщества «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, многотонник врезался в забор после того, как его протаранила легковушка, вылетевшая со второстепенной дороги. После этого ее отбросило на трамвайные пути.

Что интересно, недалеко от этого ДТП, в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Ткацкой произошла другая авария. Подробности неизвестны, но судя по видео с места происшествия, легковушка врезалась в столб и он накренился, а когда мимо проезжал «КамАЗ» с краном, он зацепил провода и в итоге опора упала на проезжую часть. В результате, как рассказывают автомобилисты, собралась многокилометровая пробка.