Автомобиль превратился в груду металла в результате ДТП в Барнауле

ДТП на Гоньбинском тракте. Скриншот видео со страницы "Инцидент Барнаул"

В субботу, 12 ноября, в Барнауле произошло жуткое ДТП, в результате которого одна из легковушек превратилась в груду искореженного металла.

Как рассказывают очевидцы, авария произошла около 10 утра на дороге Барнаул-Научный городок. По данным из сообщества «Инцидент Барнаул», 39-летний лишенный прав водитель автомобиля Acura разогнался, вылетел на встречку и столкнулся с Toyota Corolla. За рулем второй иномарки была 35-летняя женщина. Судя по видео с места происшествия, одна из машин очень сильно пострадала.

Как стало известно позже, обоих водителей госпитализировали.