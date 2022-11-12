В Барнауле продают однушку в центре за 4,5 млн рублей

Объявление о продаже. Скриншот сайта Авито

В Барнауле выставили на продажу однокомнатную квартиру-студию за 4,5 млн рублей.

– Продаю квартиру в самом центре города. Сделан современный ремонт с использованием качественных стройматериалов, - говорится в объявлении на сайте Авито.

По словам продавца, квартира полностью готова к заселению, поклеены шторы, в кухне есть гарнитур, плита, вытяжка. Есть большая гардеробная. Из окон открывается красивый вид на Покровский собор.

Внутри жилого комплекса есть закрытая территория с детской площадкой. Подземная парковка с лифтом. Рядом остановки общественного транспорта, торговые центры.