Барнаулец пытался сжечь автомобиль бывшего работодателя

В результате поджога пострадало лакокрасочное покрытие машины Фото: Анна СЕМИНА

Полицейские Барнаула задержали мужчину, который хотел навредить бывшему работодателю и поджег его автомобиль.

Заявление в полицию поступило от 22-летнего представителя компании по аренде недвижимого имущества.

– Заявитель сообщил, что неизвестные путем попытки поджога повредили автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий организации. Пострадало лакокрасочное покрытие машины. Сумма причиненного ущерба составила 1 450 000 рублей, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемого вычислили по камерам наблюдения. Им оказался 52-летний бывший сотрудник. Его оперативно нашли и задержали.

По словам злоумышленника, бывший работодатель не выплатил ему зарплату, поэтому он решился на месть. Только благодаря бдительности очевидцев удалось избежать возгорание самого авто, но ущерб внешнему виду все же оказался колоссальный.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Максимальная санкция – лишение свободы на срок до пяти лет. Ранее у подозреваемого уже были проблемы с законом.