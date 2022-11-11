Большинство опрошенных жителей Алтайского края зимой хотели бы работать четыре дня в неделю

23% участников опроса хотели бы, чтобы рабочий день начинался немного позже Фото: Олег УКЛАДОВ

Большинство жителей Алтайского края, которые прошли опрос, зимой хотели бы работать четыре дня в неделю или удаленно. Об этом сообщает сервис по поиску работу "Зарплата. Ру".

Отметим, что 30% сотрудников хотели бы работать удаленно. Сократить рабочую неделю до четырех дней хотели 28% опрошенных, а 23% участников опроса хотели бы, чтобы рабочий день начинался немного позже.

Ранее мы писали, какие самых высокооплачиваемые вакансии в Алтайском крае. Работникам готовы платить от 90 до 200 тысяч.

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