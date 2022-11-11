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НовостиОбщество11 ноября 2022 9:29

На барнаульском перекрестке 12 ноября временно отключат светофор

В это время специалисты будут проводить ремонт электросетей
Антонина Лышова
Водителей и пешеходов просят быть внимательными

Водителей и пешеходов просят быть внимательными

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в субботу, 12 ноября, временно отключат светофор на пересечении Змеиногорского тракта и улицы Ляпидевского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отулючение продлится с 9:00 до 13:00. В это время специалисты будут проводить плановый ремонт электросетей.

- Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения, - пишет пресс-служба.

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