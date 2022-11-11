В Алтайском крае объявили штормпрогноз с 12 по 14 ноября

Синоптики прогнозируют мокрый снег Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 12 по 14 ноября ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Синоптики обещают мокрый снег, дождь. Местами возможны метели и гололедные явления. Также в гидрометцентре прогнозируют усиление ветра до 19-24 метров в секунду.

- На дорогах сильная гололедица, в прелгорьях местами снежные заносы, - уточняют синоптики.

Ранее мы писали, что 11 ноября в Алтайском крае столбики термометров поднимутся до +4 градусов. На большей части территории небольшой снег, мокрый снег, местами метели.

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