На Алтае в торговую сеть попало сомнительное сливочное масло

Сырье, из которого изготовлена продукция, не получилось установить Фото: Герман Архаров

В Алтайском крае выявили схему легализации сливочного масла неизвестного происхождения в одном из магазинов. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Известно, что в одну из барнаульских компаний поступило 4200 кг масла "Традиционное" от кемеровского производителя. При этом сырье, из которого изготовлена продукция, не получилось установить.

- Ни молоко, ни иная продукция, используемая согласно ГОСТа при производстве натурального масла в информационной системе не прослеживаются, отсутствует прослеживаемость самой продукции «от поля до прилавка», что является ведущим показателем ее безопасности, - пишет управление.

По данным системы "Меркурий", масло было направлено в магазины торговой сети в Алтайском крае и Республике Алтай. На данный момент ведомсвто проводит работу по изъятию продукта, а также по пресечению оборота. Ранее мы писали, что в Алтайском крае на прилавках магазинов могла оказаться опасная консервированная кукуруза.

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