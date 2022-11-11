В Барнауле 12 ноября пройдут финальные в 2022 году продуктовые ярмарки

На площадках продукцию представят предприятия и фермерские хозяйства Алтайского края Фото: Татьяна Гейнрих

В Барнауле в субботу, 12 ноября, пройдут финальные в 2022 году осенние продуктовые ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По традиции на ярмарочных площадках продукцию представят предприятия и фермерские хозяйства Алтайского края. Барнаульцы и гости города смогут купить мясо, фрукты и овощи, кондитерские изделия и многое другое.

Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах города. Плошадки будут расположены по следующим адресам: проспект Ленина,71, улица 50 лет СССР, 51а, площадь Народная, улица Германа Титова, 9, улица Чайковского, 21а.

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