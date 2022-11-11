На Алтае 60-летняя женщина избивала костылем и душила свою 84-летнюю знакомую

Между женщинами произошел конфликт в доме потрепевшей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Майминском районе 60-летняя женщина избила костлем и чуть не задушила свою 84-летнюю знакомую. Об этом сообщает МВД по Республике Алтай. В полицию обратиась потерпевшая.

- Участковый уполномоченный полиции доставил подозреваемую, 60-летнюю односельчанку в отдел полиции, где в ходе разбирательства она призналась в содеянном, - пишет ведомство.

Установлено, что между женщинами произошел конфликт в доме потрепевшей. Пострадавшая упрекнула свою гостью в том, что она длительное время не отдает долг их общей знакомой. Это разозлило подозреваемую. Тогда она несколько раз ударила костылем пенсионерку по ногам и рукам, повалила ее на пол, представила костыль к горлу и начала душить, угрожая убийсвтом. Затем подозреваемая успокоилась и ушла домой.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "угроза убийсвтом".

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