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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 5:19

На Алтае 60-летняя женщина избивала костылем и душила свою 84-летнюю знакомую

Возбуждено уголовное дело
Антонина Лышова
Между женщинами произошел конфликт в доме потрепевшей

Между женщинами произошел конфликт в доме потрепевшей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Майминском районе 60-летняя женщина избила костлем и чуть не задушила свою 84-летнюю знакомую. Об этом сообщает МВД по Республике Алтай. В полицию обратиась потерпевшая.

- Участковый уполномоченный полиции доставил подозреваемую, 60-летнюю односельчанку в отдел полиции, где в ходе разбирательства она призналась в содеянном, - пишет ведомство.

Установлено, что между женщинами произошел конфликт в доме потрепевшей. Пострадавшая упрекнула свою гостью в том, что она длительное время не отдает долг их общей знакомой. Это разозлило подозреваемую. Тогда она несколько раз ударила костылем пенсионерку по ногам и рукам, повалила ее на пол, представила костыль к горлу и начала душить, угрожая убийсвтом. Затем подозреваемая успокоилась и ушла домой.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "угроза убийсвтом".

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