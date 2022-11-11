В Бийске произошло жесткое ДТП, есть пострадавшие

Скриншот публикации в группе "Инцидент Бийск" Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске вчера вечером, 10 ноября, произошло жесткое ДТП. Подробности рассказали в группе "Инцидент Бийск".

Известно, что автомобили столкнулись на улице Советская в районе ТРЦ "Ривьера". По кадрам видно, что произошло лобовое столкновение. Автомобили серьезно повреждены. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Ранее мы писали, что В ГИБДД Барнаула рассказали, когда начнут штрафовать за выезд на выделенные полосы. Размер штрафа составляет 1,5 тыс. рублей.

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