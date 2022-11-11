В Барнауле загорелась пристройка ТЦ "Балтийский базар"

Никто не пострадал Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вчера, 10 ноября, горела пристройка к ТЦ "Балтийский базар". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Известно, что задымление произошло в киоске по адресу улица Балтийская, 8а. Возгорание было обнаружено в вентиляционной трубе от печи-гриль. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Возгорание оперативно потушили. Эвакуация не потребовалась, никто не пострадал.

- На вызов выезжало 2 автоцистерны первого пожарно-спасательного отряда. Причина происшествия выясняется, - пишет пресс-служба.

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