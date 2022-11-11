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НовостиОбщество11 ноября 2022 1:24

Синоптики рассказали, какая погода будет в Алтайском крае 11 ноября

На большей территории ожидается снег
Антонина Лышова
В Барнауле столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса

В Барнауле столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 11 ноября температура воздуха составит от -1 до +4 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

- На большей части территории небольшой снег, мокрый снег, местами метели. На дорогах местами гололедица, - отмечают в Гидрометцентре.

Ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду, местами порывы могут достигать до 16 метров в секунду. В Барнауле столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. Времена будет идти снег, возможна метель. На дорогах будет гололедица.

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