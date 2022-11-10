Медицинский департамент ПФК ЦСКА получил первую партию продукции «Эвалар» для своих спортсменов

В рамках сотрудничества между компанией «Эвалар» и профессиональным футбольным клубом ЦСКА игроки получили наборы витаминов и других нутрицевтиков, одобренных медицинским штабом для поддержания спортивной формы. В настоящее время врачи команды и нутрициологи компании согласовали портфель из 11 продуктов для детско-юношеской спортивной школы клуба – накануне юные звезды ЦСКА получили 170 наборов, которых хватит для регулярного применения в течение полугода.

Председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева подчеркнула, что применение витаминов и нутрицевтиков компании для восстановления игроков ЦСКА – это не только высокая оценка качества выпускаемой продукции, но и новые возможности для развития в рамках синергии интересов ЦСКА и «Эвалар»: «Мы знаем, что в ЦСКА разработаны серьезные протоколы по адаптации спортсменов к высоким нагрузкам. Мы, как лидер рынка, обладаем на сегодняшний день широкой научной экспертизой в разработке продукции для нутритивной поддержки организма, которая способна также решать задачи восстановления в рамках систематических профессиональных тренировок. Мы надеемся на дальнейшее взаимодействие с медштабом клуба, которое позволит нам углубить экспертизу и предложить новые решения в области спортивной медицины и нутритивной поддержки спортсменов».

В рамках Академии ПФК ЦСКА регулярно занимаются юниоры 12 возрастов, все они участвуют в различных соревнованиях и турнирах, всего более 250 человек. За здоровьем воспитанников следит медицинский департамент ПФК ЦСКА: в их зоне ответственности находится не только подготовка футболистов к играм, но и восстановление после физических нагрузок и часто встречающихся в большом спорте травм. Главный врач ДЮСШ ПФК ЦСКА и Член медицинского комитета РФС Эльвира Усманова акцентировала внимание на том, что ключевое значение при подборе продуктов было уделено мультивитаминам и минералам, хондопротекторам, а также спортивному питанию с высоким содержаниям протеина: «Воспитанники старших команд Академии ПФК ЦСКА получили комплексную нутритивную поддержку от компании «Эвалар» на несколько месяцев. Использование витаминно-минеральных комплексов позволяет в целом гармонизировать состояние организма. Применение Омега-3 может снижать постнагрузочное мышечное воспаление. Использование добавок витамина D имеет важное значение не только для профилактики стрессовых повреждений костной ткани за счёт влияния на обмен кальция и фосфора, но и для функционирования иммунной и мышечной систем. Сывороточный протеин применяется спортсменами в дни тяжелых нагрузок и игр, что способствует росту и восстановлению мышц, а углеводно-протеиновые батончики применяются сразу после нагрузки для восстановления запасов гликогена и белка».