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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 12:28

Барнаулец не хотел искать высокооплачиваемую работу и был убит супругой

До трагедии сожители поругались
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы

Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили 46-летнюю местную жительницу, которая убила своего гражданского супруга. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, он не хотел искать высокооплачиваемую работу.

По данным суда и следствия, вечером 1 июня этого года пьяная женщина начала ругаться со своим сожителем, который не хотел искать высокооплачиваемую работу. Во время ссоры женщина нанесла мужчине пять ножевых ранений, после чего вызвала скорую помощь.

- Через несколько часов после доставления в медицинское учреждение 48-летний мужчина скончался от полученных телесных повреждений, - отметили в следкоме.

Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.