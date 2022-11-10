Барнаулец не хотел искать высокооплачиваемую работу и был убит супругой

Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили 46-летнюю местную жительницу, которая убила своего гражданского супруга. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, он не хотел искать высокооплачиваемую работу.

По данным суда и следствия, вечером 1 июня этого года пьяная женщина начала ругаться со своим сожителем, который не хотел искать высокооплачиваемую работу. Во время ссоры женщина нанесла мужчине пять ножевых ранений, после чего вызвала скорую помощь.

- Через несколько часов после доставления в медицинское учреждение 48-летний мужчина скончался от полученных телесных повреждений, - отметили в следкоме.

Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.