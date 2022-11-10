В Барнауле полиция оцепила торговый центр «Семейный Бигс»

Из-за чего правоохранители нагрянули в центр – неизвестно
Фото: Олег УКЛАДОВ
В четверг, 10 ноября, полиция оцепила здание торгового центра «Семейный Бигс». Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», из здания эвакуировали людей, обратно пока не впускают.
Речь идет о здании на проспекте Ленина, 203. На месте заметили Росгвардию и кинологов со служебными собаками.
Из-за чего правоохранители нагрянули в центр – неизвестно. Но посетительница ТЦ рассказала, что это якобы может быть связано с подозрительным мужчиной в примерочной.