В Барнауле полиция оцепила торговый центр «Семейный Бигс»

Из-за чего правоохранители нагрянули в центр – неизвестно Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 10 ноября, полиция оцепила здание торгового центра «Семейный Бигс». Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», из здания эвакуировали людей, обратно пока не впускают.

Речь идет о здании на проспекте Ленина, 203. На месте заметили Росгвардию и кинологов со служебными собаками.

Из-за чего правоохранители нагрянули в центр – неизвестно. Но посетительница ТЦ рассказала, что это якобы может быть связано с подозрительным мужчиной в примерочной.