Барнаульца осудили за смерть оппонента после драки у клуба

Мужчина не признает вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершили расследование уголовного дела в отношении молодого жителя краевой столицы. Он обвиняется в смертельном причинении тяжкого вреда здоровью у ночного клуба, сообщили в пресс-службе следкома.

По данным следствия, в июле прошлого года возле одного из популярных ночных клубов мужчина вместе с другом вступили в конфликт с посетителями заведения. Началась массовая драка. В итоге 24-летний мужчина ударил обвиняемого стеклянным бокалом по голове, а тот ударил оппонента, после чего он упал на землю и ударился головой об асфальт.

- Несмотря на то, что мужчина перестал оказывать сопротивление, обвиняемый продолжил избивать его, а затем с силой сверху вниз нанес удар ногой в область лица. Потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, - подчеркнули в управлении.

Обвиняемый не признал свою вину и утверждал, что не наносил сильных ударов мужчине. Известно, что обвиняемый – профессиональный спортсмен, кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо. Также ранее его привлекли к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью человека. В итоге его признали виновным и назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.