В Алтайский край вернут 85 мобилизованных многодетных отцов

Мужчины с тремя и более детьми младше 16 лет имеют право на отсрочку Фото: Олег УКЛАДОВ

85 мобилизованных многодетных отцов вернутся в Алтайский край. Как сообщил «Банкфаксу», руководитель ОНФ в регионе Сергей Войтюк, речь идет о мужчинах, воспитывающих троих и более детей до 16 лет.

По данным РЕФ, на заседании краевой призывной комиссии в конце октября было отменено решение о призыве граждан, у которых на иждивении находятся трое и более детей до 16 лет. Решение направили в Центральный военный округ, военное командование рассмотрело его и согласилось вернуть мобилизованных многодетных отцов, если те не останутся добровольцами. Возможность вернуться домой будет у 85 человек.

К слову, 4 октября Генштаб РФ издал указание, по которому мужчины с тремя и более детьми младше 16 лет имеют право на отсрочку.