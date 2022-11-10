План застройки ул. 6-я Нагорная, 11б. Фото: "Архи Групп"

В Барнауле выставят на аукцион два квартала для жилых высоток. Как сообщает «Толк», процедуры должны пройти в первой половине следующего года.

Как рассказал изданию замначальника управления имущественных отношений Алтайского края Алексей Аленников во время онлайн-пресс-конференции, одна из территорий – квартал 2012 за торговым центром «Метро». Его площадь составит 14 гектаров. Там появятся восемь высоток, поликлиника, детсад, школа со стадионом и бассейном, а также конечная троллейбусов с разворотным кольцом.

- На сегодняшний день в отношении квартала в администрации города вносятся изменения в проект планировки. Конкретную стоимость лота назвать не можем, она определяется исходя из объема земель, которые будут являться предметом торгов, - отметил Аленников.

Другой участок расположен на улице 6-й Нагорной в гуще леса возле строящегося ЖК «Серебряный бор». Площадь составляет 4,5 га. Аукцион планируют объявить в первой половине или первом квартале 2023 года. Там предусмотрено пять домов, детсад, школа, учреждение допобразования и многоуровневые паркинги.