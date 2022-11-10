Максим Рябцев Фото: Виталий БАРАБАШ

В Алтайском крае назначили нового министра спорта после отставки экс-главы ведомства Алексея Перфильева. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, речь идет о Максиме Рябцеве.

По данным издания, Рябцев занимал пост исполняющего обязанности руководителя почти семь месяцев. Накануне стало известно, что губернатор региона Виктор Томенко подписал документ о назначении Рябцева на пост главы ведомства. Информацию подтвердили в министерстве, чиновник вступит в должность 11 ноября.

Максим Рябцев родился в 1976 году в Барнауле. Имеет высшее образование по специальности «юриспруденция». До 2019 года Рябцев имел статус военнослужащего, есть спортивные разряды кандидата в мастера спорта.