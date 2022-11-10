Барнаульцы сообщили о сливе отходов с запахом тухлых яиц в Обь

Скриншот поста в паблике Barnaul22

Барнаульцы сообщали об очередном сливе отходов в Обь в районе Понтонного моста. Со слов подписчика Barnaul22, отходы пахнут тухлыми яйцами и бензином.

Горожанин прикрепил геолокацию, где находится зловонное место.

- Если пройти дальше, в сторону Старого моста, то можно обнаружить целые полосы этой мути. И неизвестно, как часто это (сливание чего-то в воду) происходит, - подчеркнул автор сообщения.

Он обратился к компетентным органам провести проверку по факту слива.