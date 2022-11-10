Прокуратура и СК начали проверки по факту нарушения прав дольщиков ЖК «Полярная звезда» в Барнауле

Прокуратура и СК начали проверки Фото: Олег УКЛАДОВ

Следственные органы и прокуратура Алтайского края проводят доследственную проверку по факту нарушения прав дольщиков строящегося жилого комплекса в Барнауле. Как сообщили в пресс-службах ведомств, речь идет о ЖК «Полярная звезда».

В соцсетях одна из жительниц города рассказала о нарушении прав дольщиков строящегося жилого комплекса «Полярная звезда», расположенный на улице Папанинцев. По словам женщины, в доме проданы все 159 квартир, жилье должны были сдать езе в октябре 2021 года, но до сих пор объект не сдан в эксплуатацию.

- В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в сообщении, а также дать оценку действиям девелопера ООО «МилАн» и генерального подрядчика строительства ООО «МетиоГарант» на наличие состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество), - отметили в следкоме.

В прокуратуре добавили, что готовность дома оценивается на 89%. Дом должны сдать не позднее 25 июля следующего года.