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НовостиОбщество10 ноября 2022 3:51

Аперитив на основе алтайских трав, меда и пантогематогена вошел в топ-100 лучших товаров России

Напиток получил соответствующий товарный знак
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Аперитив впервые вышел на российский рынок в 2020 году

Аперитив впервые вышел на российский рынок в 2020 году

Фото: из архива компании

Аперитив «Легенды Алтая» от компании «Тейси» получил Товарный знак «100 лучших товаров России». Напиток делают на основе алтайского сырья, сообщили в компании.

Аперитив впервые вышел на российский рынок в 2020 году. При изготовлении использовали травы, ягоды, мед и пантогематоген. На производство уходит как минимум четыре месяца, в то время как обычная настойка готовится не более чем за три дня. За разработку технолог Ольга Педа удостоена почетного знака «Отличник качества».

По словам управляющего компании Максима Байкалова, уникальность и перспектива продукта позволили заявить о нем на высоком уровне.