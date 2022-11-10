Аперитив на основе алтайских трав, меда и пантогематогена вошел в топ-100 лучших товаров России

Аперитив впервые вышел на российский рынок в 2020 году Фото: из архива компании

Аперитив «Легенды Алтая» от компании «Тейси» получил Товарный знак «100 лучших товаров России». Напиток делают на основе алтайского сырья, сообщили в компании.

Аперитив впервые вышел на российский рынок в 2020 году. При изготовлении использовали травы, ягоды, мед и пантогематоген. На производство уходит как минимум четыре месяца, в то время как обычная настойка готовится не более чем за три дня. За разработку технолог Ольга Педа удостоена почетного знака «Отличник качества».

По словам управляющего компании Максима Байкалова, уникальность и перспектива продукта позволили заявить о нем на высоком уровне.