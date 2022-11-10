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НовостиЗвезды10 ноября 2022 3:07

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила на льду в Барнауле

Она участвовала в шоу “Руслан и Людмила”
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Скриншот поста в паблике "Черное и белое Барнаул"

Скриншот поста в паблике "Черное и белое Барнаул"

Известная российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в Барнауле в ледовом шоу “Руслан и Людмила”. Представление прошло 9 ноября.

Постановщиком шоу является бывшая фигуристка Татьяна Навка. Барнаульцы оставили положительные отзывы о представлении в паблике "Черное и белое Барнаул". Поклонники тепло проводили Загитову и вручили ей цветы.

Помимо Загитовой в мюзикле «Руслан и Людмила» сыграли пятикратный чемпион США Петр Чернышев, олимпийский чемпион Виктор Петренко и другие известные спортсмены.