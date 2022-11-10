В Бийске посреди дороги неожиданно появилась "клумба"

Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

В Бийске нашли неожиданное решение безопасного проезда на перекрестке. На участке дороги появился треугольный объект, разделяющий потоки машин по улицам Мерлина и Красноармейской и напоминающий клумбу, пишет “Бийский рабочий”.

- На примыкании дорог появился островок безопасности – именно так называется та самая пресловутая «клумба». С приходом тепла его действительно собираются засеять газоном, - отмечает издание.

Объясняющих правила проезда знаков пока мало. Как объяснил Алексей Борин, начальник отдела дорожного хозяйства управления ЖКХ Бийска, для движения прямо есть правая полоса со стороны вокзала, а левая - для разворота через трамвайные пути. С улицы Красноармейской в сторону путепровода тоже идет одна полоса.