В Барнауле на очистку дорог вышли более 40 единиц зимней техники

Уборка ведется и ночью, и днем Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В ночь с 9 на 10 ноября в Барнауле работало 30 коммунальных дорожных машин и 15 тракторов с щетками. Как сообщили в пресс-службе мэрии, основные улицы обработали реагентами, использовано 194,5 тонны песчано-соляной смеси.

Работы продолжаются днем. Противогололедные машины распределяют песок на дорогах, на пешеходных дорожках работают 19 тракторов и подметальная машина.

- Руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин пояснил, что больший объем работы дорожной службы приходится на ночную смену, когда дороги свободны от транспорта. Днем же планируется увести технику на второстепенные улицы, где автомобильный трафик не такой плотный, - пояснили в мэрии.

Также отметили, что при необходимости будет применяться реагент «Бионорд».