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НовостиЭкономика10 ноября 2022 1:57

Алтайский губернатор поставил под вопрос необходимость господдержки аграриям

По его словам, 4 млрд при их многомиллиардных доходах незаметны
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Прибыль сельхозпредприятий за два-три года выросла до 240 млрд рублей

Прибыль сельхозпредприятий за два-три года выросла до 240 млрд рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время заседания правительства прокомментировал жалобы на сокращение господдержки, пишет “Толк”. Он отметил, что прибыль сельхозпредприятий за два-три года выросла до 240 млрд рублей, а господдержка составляет всего 4 млрд.

- Что такое 4 млрд в 240 млрд? Может, ее вообще не давать? Где эти 4 млрд ходят-бродят? Они незаметны. Но у нас они превращаются в притчу во языцех, – подчеркнул губернатор.

До этого глава Поспелихинского района Игорь Башмаков отметил, что в районе падает поголовье в животноводстве. Это могло произойти по двум причинам, с его слов: нулевой рентабельности животноводства и сокращение господдержки в этой отрасли.