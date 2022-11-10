Жительница Барнаула пойдет под суд за убийство мужа после посиделок в баре

Между супругами произошла ссора на почве ревности Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле будут судить 35-летнюю местную жительницу, которая за вечер дважды ранила ножом супруга. В конечном итоге мужчина скончался, сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

В августе этого года женщина в компании мужа и подруг выпивала в баре. По дороге домой супруги поругались на почве ревности, дома конфликт продолжился.

- В ходе ссоры обвиняемая нанесла ножевое ранение супругу, а затем вызвала скорую помощь. Медики осмотрели мужчину и предложили госпитализацию, однако он отказался и продолжил распивать спиртное с женой, - подчеркнули в СК.

А спустя некоторое время женщина вновь взяла нож и дважды ударила супруга. Он умер на месте.

Обвиняемая признала свою вину, дело направлено в суд.