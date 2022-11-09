Во время каникул у бабушки на Алтае 14-летний парень пырнул ножом друга

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия» Фото: Олег УКЛАДОВ

Осенние каникулы на Алтае у бабушки закончились для 14-летнего жителя Новосибирска уголовным делом он пырнул ножом своего друга.

Следствие установило, что 6 ноября в одном из сел Егорьевского района между двумя подростками произошел конфликт.

– 14-летний подозреваемый имеющий при себе «нож-бабочку» нанес удар в спину приятелю, - сообщают в пресс-службе СУСК РФ по Алтайскому краю.

При этом известно, что подростки дружили, но что именно в тот день произошло между ними – установит следствие. Мотивы внезапной агрессии подростка также еще предстоит узнать. Потерпевший же выжил. Ему вовремя была оказана медицинская помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия». Расследование продолжается.