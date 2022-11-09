В Барнауле создали спецбригаду для очистки перехода в районе Нового рынка

Спецбригада Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле создали специальную бригаду, которая будет следить за очисткой от снега и наледи переход в районе Нового рынка.

Напомним, для того чтобы пешеходы и пассажиры общественного транспорта могли беспрепятственно попадать с одной стороны проспекта Ленина в районе Нового рынка на противоположную, здесь на время ремонта моста оборудовали лестничные марши.

– Сегодня, когда пошел снег, рабочие незамедлительно приступили к очистке территории. Они промели территорию, а также посыпали путь противогололедными реагентами, - рассказывают в пресс-службе администрации города.

За данной территорией закреплены четыре дорожных рабочих. Два грузчика и экипажи пяти единиц техники будут задействованы при необходимости вывоза снега. Спецбригала намерена дежурить круглосуточно.