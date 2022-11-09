ВТБ: оформление документов по 99% продуктам и сервисам доступно клиентам в офисах в цифровом виде

Клиенты, выбравшие такой функционал, оформили безбумажным способом более 20 млн договоров, что позволило банку сохранить более 70 га леса.

Самыми популярными услугами, которые оформляются с помощью цифрового подписания в офисах, по данным Печатникова, стали кредиты наличными, их доля составляет более 93%, на втором месте кредитные карты - свыше 90%, дебетовые карты оформляют 86%.

Безопасность технологии реализуется за счет комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения информации При этом, доступ к документу клиент может получить в любой момент.

«В рамках стратегии развития мы планировали полный переход на безбумажный формат обслуживания к 2023 году и уже перевели на цифровое подписание 99% продуктов и сервисов. Абсолютное большинство наших клиентов активно пользуются таким способом подписания документов в офисной сети. За этими технологиями – будущее, это быстрее, удобнее и столь же надежно. Кроме того, это значительно экономит время самих сотрудников, которые становятся универсальными менеджерами и могут уделить внимание оформлению более сложных продуктов персонально с клиентом. Но уже сейчас очевидно, что мы практически достигли статуса «безбумажного офиса» и будем укреплять его в дальнейшем», – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.