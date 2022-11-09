Нагорный парк Барнаула сняли с высоты птичьего полета

Стела в Нагорном парке Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэрия Барнаула опубликовала в официальном телеграм-канале атмосферное видео из Нагорного парка.

Ролик снят с высоты птичьего полета. На кадрах запечатлена стела при дневном свете и в ночное время. Она эффектно подсвечивается сама, изнутри, а также дополнительными огнями, которые расположены рядом.

Напомним, стелу «Город трудовой доблести» открыли в Нагорном парке Барнаула 4 ноября в День народного единства. В торжественной церемонии принимали участие чиновники, общественники и обычные жители города Барнаула. Вел мероприятие губернатор Виктор Томенко. Он произнес перед присутствующими речь.

– Она (стела, - прим.ред.) возведена в связи с присвоением городу Барнаулу этого почетного звания Российской Федерации и в честь, и в память тех десятков, сотен тысяч жителей Барнаула, за их подвиг – настоящий трудовой подвиг и обеспечение Победы нашей страны в Великой Отечественной войне, – сказал Виктор Томенко.