Барнаульцы могут бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ

Анализ анонимный Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула в ноябре могут бесплатно и анонимно протестироваться на ВИЧ.

В оживленных местах будут работать специалисты мобильного комплекса Алтайского краевого центра СПИД. Она проведут экспресс-тестирование на ВИЧ. Результат станет известен через 15 минут после забора крови. Если он окажется сомнительным или положительным, то тогда обратившемуся расскажут о том, как следует действовать дальше.

– Процедура анонимная, поэтому документы для ее проведения не потребуются, - поясняют организаторы.

Работать медики будут по следующему графику:

10 ноября с 11:00 до 15:30 — поселок Южный;

11 и 14 ноября с 11:00 до 15:30 — 5-я Западная, 62;

15 ноября с 11:00 до 15:30 — парковка ТРЦ «Огни» на Антона Петрова, 219б;

17, 21 и 22 ноября с 11:00 до 15:30 — 5-я Западная, 62.

Дополнительная информация по телефону: (3852) 33-46-99.