Депутат АКЗС претендует на пост мэра Бийска

Григорий Бахтин. Фото: Пресс-службы АКЗС

Депутат АКЗС, предприниматель Григорий Бахтин претендует на вакантное место мэра Бийска.

Об этом «Толку» подтвердили несколько источников, причем назвав его одним из фаворитов гонки.

– Сам бизнесмен сказал, что рассматривает для себя возможность участия в конкурсе, но окончательного решения пока не принял, - добавляет издание.

Напомним, в декабре заканчиваются полномочия действующего градоначальника Александра Студеникина и нет абсолютно никаких предпосылок к тому, что он будет в качестве претендентов на новый срок. Его работой откровенно недовольны в Бийске, да и сам чиновник несколько раз писал заявление по собственному желанию, но в итоге все же доработает до конца.

Нового градоначальника должен определить новый состав депутатов Бийской гордумы. На 20 декабря назначено заседание комиссии, которая заслушает кандидатов.