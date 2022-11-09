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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 6:48

На Алтае женщина-водитель пострадала в аварии

Она получила различные травмы
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
ДТП с пострадавшими на Алтае. Фото: ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

ДТП с пострадавшими на Алтае. Фото: ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

8 ноября недалеко от села Усть-Кокса произошло ДТП, в результате которого сильно пострадала женщина-водитель.

Звонок на пульт дежурного службы «112» поступил в 11.18. Сообщили, что недалеко от села Усть-Кокса с дороги съехал и перевернулся автомобиль Toyota Carina. На вызов первыми прибыл личный состав ПЧ №10.

– Огнеборцы произвели отключение аккумулятора, стабилизировали автомобиль и оказали психологическую поддержку участникам ДТП. На момент происшествия в автомобиле находилось три человека. Все они самостоятельно выбрались из авто до прибытия пожарных, - сообщают в ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

При этом женщина-водитель получила серьезные травмы и ее госпитализировали в райбольницу.