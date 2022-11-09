Крематорий Барнаула может приостановить работу из-за санкций

Барнаульский крематорий Фото: Олег УКЛАДОВ

Проблемы с кремацией усопших могут коснуться сразу ряда российских городов, в том числе Барнаула. Все дело в западных санкциях.

Первым из строя вышел крематорий Воронежа. В настоящее время прием заявок на кремацию там приостановлен, о чем СМИ сообщили в пресс-службе. Диагностика показала, что требуются некоторый ремонт печи блока основной камеры, но пока проблему нельзя решить, поскольку из-за санкций нельзя приобрести комплектующие.

– В настоящее время в крематории проводится техническое обслуживание линии. Работают как наши специалисты, прошедшие обучение, а также привлекаются официальные представители чешской компании Tabo CS. Прогнозировать сроки ремонтных работ невозможно в связи с ситуацией по ограничениям, – говорят представители крематория.

По данным РБК, такие же печи установлены в Новосибирске, Хабаровске, Сургуте, Барнауле, Ростове-на-Дону и других городах. На текущий момент никаких экстренных сообщений из других городов не поступало.