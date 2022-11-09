Зимняя техника выехала на дороги Барнаула

Зимняя дорожная техника в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

9 ноября в Барнауле дорожные службы вывели на расчистку улиц зимнюю дорожную технику.

– Сегодня в шесть утра в краевой столице пошел снег. Ночное дежурство дорожников МБУ «Автодорстрой» завершилось сигналом к оперативному выходу на линию зимней техники, - сообщают в мэрии.

Дорожные службы обрабатывали проезжую часть противогололедными материалами и расчищали тротуары от снега. Только за минувшее утро было израсходовано 207,5 тонн песчано-соляной смеси.

На борьбу с гололедом направили 16 единиц техники, еще 17 со щетками заняты на тротуарах. 13 автомобилей из числа сил и средств МБУ «Благоустройство и озеленение» прометают общественные территории и пешеходные дорожки. Кроме этого задействовано больше 40 дворников.