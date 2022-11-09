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НовостиОбщество9 ноября 2022 2:49

В Барнаул доставили еще 13 секций будущего моста на Новом рынке

Сборка начнется, когда строители установят опоры
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Металлические конструкции моста

Металлические конструкции моста

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнаул привезли еще 13 секций пролетного строения будущего моста в районе Нового рынка.

– Из секций соберут три пролетных строения большого путепровода. Один пролет, который проходит непосредственно над железнодорожными путями, составит 49 м и еще два будут длиной 27 и 30 метров, - говорит представитель подрядной организации Николай Данилин.

Полная конструкция моста будет состоять из шести таких блок секций. Сверху ляжет монолитная проезжая часть. Сборка начнется после того, как рабочие установят опоры.

До конца месяца в краевую столицу доставят еще более 60 блоков.