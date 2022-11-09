В Барнауле хотят возобновить стройку ЖК «Клевер парк»

Стройка Фото: Анастасия Корягина

«Барнаулкапстрой» намерен в ближайшее время возобновить стройку жилого комплекса «Клевер парк». Он состоит из двух высоток, которые находятся на Советской Армии.

Стройка началась в 2018 году, но спустя два года ее «заморозили».

– На днях заказчик объявил госзакупку на консервирование одного объекта – 16-этажного жилого дома на ул. Советской Армии, 83, застывшего на этапе котлована. Стартовая стоимость контракта составляла почти 3 млн рублей. Заявки принимали в течение двух недель, - пишет «Толк».

К сожалению, желающих забрать контракт не нашлось и конкурс признали несостоявшимся. Поэтому госзакупку объявят заново. При этом сначала проект законсервируют, но ненадолго, а затем работы возобновят и завершить их должны примерно за 2-2,5 года.

В целом проект достаточно спорный. В одном из домов единственному дольщику принадлежат 33 квартиры. За время, когда разрешатся все судебные тяжбы, задача – не навредить объекту. Поэтому и требуется консервация.