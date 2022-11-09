Пробки в Барнауле 9 ноября усилились из-за снега

Пробки 9 ноября в Барнауле. Скриншот сайта "Яндекс.Карты"

Утром 9 ноября в Барнауле собрались 8-балльные пробки из-за снега. Для кого-то он стал долгожданным, ну а для кого-то, как всегда, полной неожиданностью.

На Павловском тракте в стороны центра отмечается плотный затор, начиная с пересечения с улицей Малахова. Машины скорее стоят, чем тихо едут. И такая ситуация до пересечения с улицей Фурманова. Далее уже можно спокойно вздохнуть. Чего не могут сделать автомобилисты, выезжающие на проспект Строителей со стороны Советской Армии. Их плотное общение сегодня начинается аж от улицы Телефонной. Так что по возможности лучше туда не соваться.

Проспект Калинина практически вообще не движения от Петра Сухова до Жилплощадки.

А на кольце в ТЦ «Огни» движение осложняет авария. Так что водителям стоит быть внимательнее.

Также очень сложно проехать по Власихинской и Кутузова по направлению к Челюскинцев.