В Барнауле наказали водителя маршрутки, который нарушил ПДД

Личность водителя установили полицейские Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул наказали водителя маршрутки №78, который 7 октября нарушил ПДД. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Водитель автобуса № 58 в нарушение ПДД выехал на встречную полосу и совершил обгон машин, которые ехали попутно. При этом он не уступил дорогу человеку, двигающемуся по нерегулируемому пешеходному переходу.

В отношении водителя составили административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ «Невыполнение требования ПДД РФ уступить дорогу пешеходам» по ч.5 ст. 12.15 КоАП РФ «Повторное административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 настоящей статьи». Ранее в отношении водителя был составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения».