Житель Алтая убил знакомого и стрелял в свидетеля преступления

На оружие не было разрешения Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Рубцовска осудили за убийство, покушение и незаконный оборот оружия. Его приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

В мае 2021 году мужчина вышел из колонии и жил у знакомого в Рубцовске. Через несколько месяцев приятели поссорились, в итоге хозяин выгнал гостя из дома. Чтобы разрешить конфликт, в ноябре 2021 года пьяный мужчина приехал к дому знакомого.

– Дождавшись его прихода, он зашел в подсобное помещение, где нанес рукояткой оружия один удар, а затем произвел два прицельных выстрела в область головы хозяина. От полученных травм 54-летний потерпевший скончался на месте происшествия, – пояснили в СК.

После убийства мужчина встретил родственника погибшего и выстрелил ему в шею. Пострадавший сопротивлялся и смог убежать. Медики оказали помощь, он выжил.

Правоохранители выяснили, что пистолет и патроны рубцовчанин купил и хранил незаконно.

Суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.