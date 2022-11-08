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НовостиОбщество8 ноября 2022 7:12

На Алтае лабораторию призывают отказаться от закупки внедорожников за 8,7 млн

Об этом рассказали в ОНФ
Герман Архаров
Для покупки двух внедорожников Haval Dargo организация выделила 8,7 млн рублей

Для покупки двух внедорожников Haval Dargo организация выделила 8,7 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае активисты «Общероссийского народного фронта» недовольны тендером по закупке двух внедорожников Haval для краевого филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ), подведомственного Росприроднадзору. Об этом сообщает «Банкфакс».

В документации к тендеру были специфические для служебного автомобиля требования. Например, подогрев передних, задних сидений и руля, а также водительское сидение с функцией массажа. Для покупки двух внедорожников Haval Dargo организация выделила 8,7 млн рублей.

ОНФ выступил против таких закупок и обратился к Росприроднадзору. Активисты считают, что такая закупка «явно превышает пределы разумной эффективности бюджетных трат» в рамках видов деятельности ЦЛАТИ. Кроме того, по мнению общественников, она не соответствует кодексу этики и служебного поведения работников учреждения.

По данным издания, представители ОНФ предполагают, что лаборатория приобретает внедорожники для руководства самого Росприроднадзора.