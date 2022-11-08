Власти рассказали, как в Барнауле отметят День матери

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Праздничные мероприятия пройдут и в Барнауле. О том, что именно ждет жители и гостей города, рассказали в мэрии.

В честь Дня матери в краевой столице состоятся более 70 мероприятий. В программе – конкурсы, выставки, концерты, фестивали, мастер-классы, а также спортивные соревнования, поздравления матерей-героинь. Каждый сможет найти что-то для себя.

Одно из главных событий в краевой столице – праздничный концерт, посвященный Дню матери. Он пройдет 24 ноября.

Добавим, что до 20 ноября в Барнауле принимают работы на конкурс «Талантливая мама». Требуется снять видео о своем творческом увлечении.