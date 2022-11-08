Бийчанин хотел скрыть от государства имущество на 59 млн рублей

Прокурор направил исковое заявление Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Бийска избежать взыскания имущества на сумму 59 млн рублей от незаконной игорной деятельности. К истории подключились правоохранители. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Мужчина пытался скрыть то, что у него есть 13 автомобилей. За несколько месяцев до развода он заключил брачный договор, согласно которому все имущество, купленное во время брака, является собственностью человека, на чье имя зарегистрировано. Таким образом машины принадлежали жене.

Прокурор направил исковое заявление о признании брачного договора недействительным, суд удовлетворил его.