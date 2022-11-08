В Барнауле за неделю произошло 161 ДТП, трое человек погибли, более 20 получили травмы

ДТП в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

8 ноября в рамках комплексного мероприятия «Стабилизация» сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется контроль за профилактикой правил проезда перекрестков.

В период с 31 октября по 6 ноября на территории города Барнаула зарегистрировано 161 дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом, из них 17 подлежат государственному статистическому учету, в которых 21 человек получил травмы, 3 погибли.

В рамках проведения профилактического мероприятия «Стабилизация» в период с 3 по 7 ноября сотрудниками полиции выявлено:

- 27 административных правонарушений водителями, находящимися в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования;

- 216 нарушений правил проезда пешеходных переходов;

- 53 нарушения правил перевозки несовершеннолетних пассажиров;

- 120 нарушений применения ремней безопасности;

- 149 нарушений правил дорожного движения допущенных пешеходами.

Большинство дорожно-транспортных происшествий связано с грубыми нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств, такими как: управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Кроме того, причиной ДТП нередко становятся нарушения ПДД пешеходами, допускающими неожиданный выход на проезжую часть перед близко идущим транспортом, переход проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.

Важный критерий дорожной безопасности – взаимная вежливость участников дорожного движения и внимание друг к другу. Каждый водитель, каждый пешеход должен быть ответственным, бдительным, аккуратным на дорогах и прилегающей к ним территории.