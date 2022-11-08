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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 4:15

На Алтае задержали вербовавшего в террористическую организацию иностранца

Его заключили под стражу
Герман Архаров
Возбудили уголовное дело

Возбудили уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае задержали гражданина другой страны, который вербовал людей в запрещенную международную террористическую организацию. Об этом сообщает УФСБ региона.

Известно, что обвиняемый – 22-летнйи иностранец, который жил в Алтайском крае. По данным УФСБ, он вербовал одного из знакомых в запрещенную террористическую организацию.

- В ходе бесед он оправдывал методы запрещённой организации по борьбе с «неверными», пропагандировал радикальные идеи, демонстрируя при этом видеоролики террористической направленности, и убеждал собеседника выехать за рубеж и вступить в ряды организации, - отметили в ведомстве.

Иностранца задержали и заключили под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в деятельность террористической организации). Молодому человеку предъявили обвинение.